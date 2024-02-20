عين تموشنت: تلميذ يتعرض لإصابة خطيرة على مستوى الرأس

شهد الطريق الولائي رقم 67 بعين تموشنت حادث مرور خطير كان ضحيته طفل يبلغ من العمر 12 سنة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية المالح من أجل حادث بالطريق الولائي الرابط بين بلدية تارقة وقرية أولاد جبارة.

و تعود وقائع الحادث، بعد أن كانت شاحنة ذات مقطورة تحمل جرافة وعند محاولة سائق الشاحنة اجتياز الجسر. اصطدم ذراع الجرافة بالحديد الواقي للجسر فطار جزء من الحديد وتسبب في إصابة طفل يبلغ من العمر 12 سنة كان عائدا من المدرسة. أين أُصيب إصابة خطيرة على مستوى الرأس نقل على اثرها مباشرة إلى استعجالات عين تموشنت.