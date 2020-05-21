عين تموشنت: توزيع 5000 كمامة مجانا على المواطنين

أشرفت والي ولاية عين تموشنت صبيحة اليوم على إعطاء إشارة الإنطلاق، لتوزيع 5000 كمامة على المواطنين مجانا من طرف الجمعيات الفاعلة.

وستمس العملية المناطق النائية والمعزولة، وذلك في إطار مواكبة الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد، ستشمل هذه العملية كل البلديات ودوائر الولاية كمرحلة الأولى على أن تتواصل خلال الأيام المقبلة.

تجدر الإشارة، أنه تم تدعيم غرفة الصناعة التقليدية والحرف ومراكز التكوين المهني بالقماش لتوفير أكبر قدر من الكمامات وجعلها في متناول المواطنين، لتوسيع نطاق تطبيق قرار إلزامية وضع الأقنعة الواقية حفاظا على الصحة العمومية.