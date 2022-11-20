عين تموشنت: توقيف أربعة أشخاص بتهمة تهريب المهاجرين

تمكنت عناصر أمن دائرة بني صاف بأمن ولاية عين تموشنت. من إحباط محاولة التحضير للقيام بالهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري.

حيث أسفرت العملية عن توقيف أربعة أشخاص تورطو في قضية تكوين جمعية أشرار. لغرض الإعداد لجنحة تهريب المهاجرين، مع حجز معدات الإبحار .

العملية جاءت إثر معلومات تحصلت عليها المصلحة تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يحضرون للقيام بالهجرة غير الشرعية عن طريق الإبحار السري باتجاه السواحل الأوربية. انطلاقا من أحد الشواطئ ببني صاف. بعد تكثيف البحث و التحري تم تحديد مكان تواجدهم. و بموجب اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف تم تفتيش مسكن أحد أفراد الشبكة الكائن بمدينة بني صاف. أين كانت النتائج ايجابية بتوقيف أربعة أشخاص تتراوح اعمارهم ما بين 20 سنة و 27 سنة من بينهم صاحب المسكن.

كما تم خلال العملية حجز معدات الإبحار المتمثلة في 7 سترات النجدة، محرك قارب من نوع سيزوكي قوة 40 حصان، قارب مطاطي. بالإضافة كذلك إلى ألواح حمل القارب المطاطي. دلو مملوء بمادة البنزين سعة 20 لتر ، مضخة مياه .