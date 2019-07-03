عين تموشنت.. توقيف الأمينة العامة لبلدية بني صاف لتورذطها في قضية قفة رمضان

أوقفت مصالح ولاية عين تموشنت الأمينة العامة لبلدية بني صاف عن مهامها بعد صدور حكم قضائي يدينها في قضية قفة رمضان.

القضية التي حققت فيها المصالح الأمنية و كشفت خيوط الفساد التي تورط الأمينة العامة للبلدية رفقة عدد من منتخبي المجلس الشعبي البلدي لبني صاف خلال العهدة السابقة.

ويأتي قرار توقيف الأمينة العامة لبلدية بني صاف كتحصيل حاصل لصرخات الإستغاثة التي ناشد من خلالها عدد من ممثلي المجتمع المدني ببني صاف وعدد من الجمعيات الشريفة مصالح ديوان وزير الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الإقليم صلاح الدين دحمون ومصالح رئاسة الجمهورية للتدخل.

ولقي قرار توقيف ذات الأمينة العامة إستحسانا كبيرا لدى مواطني بلدية بني صاف الذين إعتبروا الأمر أنه بداية لعمل “المنجل” وتطهير الفساد عبر هذه البلدية الساحلية التي نهكتها سياسة الهروب نحو الأمام و نهب المال العام.

وإستبشر السكان خيرا بالتحقيقات الأمنية الجارية بشأن قضايا تسيير البلدية خصوصا فيما يتعلق بملف الجزائر البيضاء للعهدة السابقة و بغض من الملفات الأخى التي تخص مشاريع محطة التطهير الجاري إنجازها بشاطئ رشقون و الإنارة العمومية.