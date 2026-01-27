إعــــلانات
عين تموشنت: توقيف امرأة تمتهن السحر والشعوذة

بقلم كمال بوعزة
تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، بحر الأسبوع المنصرم من توقيف امرأة كانت تمتهن ممارسة طقوس السحر و الشعوذة مقابل مبالغ مالية. مع ضبط و حجز معدات و أغراض خاصة لممارسة هذا النشاط المشبوه .

عملية الإطاحة بالمشتبه فيها، جاءت بعد رصد نشاطها المشبوه على مستوى بلدية عين تموشنت. حيث مكنت التحريات من تحديد هويتها و مكان نشاطها، أين كانت تتخذ مسكنها لغرض ممارسة الطقوس.

وأفضت عملية مداهمة المسكن وتفتيشه القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة، عن حجز و استرجاع عدة أغراض. مستلزمات و معدات كانت تستعملها في ممارسة طقوس الشعوذة و مبلغ مالي يقدر بـ70الف دج من عائدات امتهان طقوس السحر و الشعوذة.

المشتبه بها أنجز ضدها ملف جزائي أحيلت بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة عين تموشنت للمتابعة القضائية.

div>

