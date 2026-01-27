عين تموشنت: توقيف امرأة تمتهن السحر والشعوذة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، بحر الأسبوع المنصرم من توقيف امرأة كانت تمتهن ممارسة طقوس السحر و الشعوذة مقابل مبالغ مالية. مع ضبط و حجز معدات و أغراض خاصة لممارسة هذا النشاط المشبوه .

عملية الإطاحة بالمشتبه فيها، جاءت بعد رصد نشاطها المشبوه على مستوى بلدية عين تموشنت. حيث مكنت التحريات من تحديد هويتها و مكان نشاطها، أين كانت تتخذ مسكنها لغرض ممارسة الطقوس.

وأفضت عملية مداهمة المسكن وتفتيشه القانونية بالتنسيق مع النيابة المختصة، عن حجز و استرجاع عدة أغراض. مستلزمات و معدات كانت تستعملها في ممارسة طقوس الشعوذة و مبلغ مالي يقدر بـ70الف دج من عائدات امتهان طقوس السحر و الشعوذة.

المشتبه بها أنجز ضدها ملف جزائي أحيلت بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة عين تموشنت للمتابعة القضائية.

