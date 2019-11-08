نجحت، عناصر الدرك الوطني ببني صافي في عين تموشنت، من فك لغز الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها رب عائلة بداية الأسبوع الحالي.

وتمكن عناصر الدرك الوطني ببني صاف، من الوصول إلى ثلاثة أشخاص، مشتبه بهم، في عملية قتل رب العائلة الثلاثيني.

وتترواح اعمار الموقوفين ما بين 30 و40 سنة، كما أنهم ينحدرون من مدينة بني صاف.

تفاصيل العملية، تعود إلى أن أصدقاء الضحية كانوا في جلسة خمر بمسرح الجريمة، قبل أن ينشب شجار بينهم حول مبلغ مالي.

حيث استعمل الجاني في جريمته قارورة خمر فارغة، قبل أن يقوم بتهشيم وجهه بقطعة “اجور”.

وقد إعترف أحد الموقوفين بجريمة القتل، التي راح ضحيتها الشاب البالغ من العمر 36 سنة وأب لطفل.