عين تموشنت: توقيف شخصين متورطين في مقتل شاب
تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة بأمن ولاية عين تموشنت. خلال هذا الأسبوع من توقيف شخصين مشتبه فيهما في مقتل شاب بأحد الأحياء الشعبية بمدينة عين تموشنت .
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 5 ماي، أين تلقى الضحية المدعو ي.ب 19 سنة عدة طعنات. بواسطة سلاح أبيض على مستوى الصدر من قبل شخصين بعد شجار دار بينهم.
وتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية احمد مدغري حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. على الفور قامت المصلحة بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت المختص اقليميا وفتح تحقيق في القضية.
وبعد تكثيف عملية البحث والتحري مع محيط الضحية وسماع عديد من الشهود. تم توقيف شخصين مشتبه فيهما وهما شقيقين توأمين. ويتعلق الأمر بـالمدعوان: ج.ع و ج.م 17 سنة. واللذين أنكرا صلتهما بالجريمة إلا انه بعد مواجهتهما بالدلائل والقرائن إعترفا بالجريمة الشنيعة التي إقترفاها في حق الضحية .
المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار بواسطة سلاح أبيض. أين أحيل الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي أصدر ضدهما أمر بإيداع.
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عين تموشنت .. وفاة شاب بطعنات خنجر
إهتز حي العقيد عثمان بعاصمة الولاية عين تموشنت على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب بعد تعرضه لطعنات خنجر.
وحسب مصادر النهار اونلاين الضحية وهو شاب يبلغ من العمر 19 سنة تعرض لطعنات خنجر من مجهولين توفي على ثرها متأثرا بجراحه.
من جهتها مصالح الأمن باشرت تحرياتها لتوقيف المتورطين ومعرفة أسباب الجريمة.
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تمكنت مصالح الأمن الوطني لدائرة عين الصفراء ولاية النعامة من فك لفز جريمة قتل راح ضحيتها رب أسرة. بعدما اختفى عن الأنظار. كما تم توقيف المشتبه فيه الذي اعترف بالجريمة ومكان الضحية.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الجريمة الحضرية بشتى أنواعها. حيث تقدمت أمام مصالح الأمن الوطني لدائرة العين الصفراء ولاية النعامة، سيدة في العقد الرابع من عمرها. متزوجة وأم لأربعة أبناء، لغرض التبليغ عن غياب زوجها “بحث في فائدة العائلات” في العقد الخامس من عمره.
كما أشار المصدر، إلى أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن مكّنت من التعرف على المشتبه فيه الرئيسي. وهو شاب في العقد الرابع من عمره، له علاقة بالضحية. وبعد مواجهته بالقرائن المتحصل عليها اعترف وبمحض إرادته أنه قام بقتل الضحية. كما أقدم على رميه بأحد المناطق النائية والتي تبعد عن بلدية العين الصفراء بالنعامة بحوالي 30 كلم.
على إثرها وبعد إخطار وكيل الجمهورية المختص إقليميا بحيثيات القضية، فقد تنقل إلى عين المكان كل من الامن الوطني، عناصر تحقيق الشخصية، عناصر الدرك الوطني، عناصر الحماية المدنية. أين كانت النتائج إيجابية. حيث تم العثور على الضحية سالف الذكر مقتولا، وفي حالة تعفن ملفوف بجلابة بنية اللون.
كما تم إستمرارا للتحقيق وإستصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه. أين تم العثور على سلاحين ناريين “الأول سلاح كتفي والثاني سلاح مضخة جماعي”. حيث تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام نيابة الإختصاص لدى محكمة العين الصفراء. عن تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.