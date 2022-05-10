عين تموشنت: توقيف شخصين متورطين في مقتل شاب

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة بأمن ولاية عين تموشنت. خلال هذا الأسبوع من توقيف شخصين مشتبه فيهما في مقتل شاب بأحد الأحياء الشعبية بمدينة عين تموشنت .

وقائع القضية تعود إلى تاريخ 5 ماي، أين تلقى الضحية المدعو ي.ب 19 سنة عدة طعنات. بواسطة سلاح أبيض على مستوى الصدر من قبل شخصين بعد شجار دار بينهم.

وتم نقله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية احمد مدغري حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. على الفور قامت المصلحة بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت المختص اقليميا وفتح تحقيق في القضية.

وبعد تكثيف عملية البحث والتحري مع محيط الضحية وسماع عديد من الشهود. تم توقيف شخصين مشتبه فيهما وهما شقيقين توأمين. ويتعلق الأمر بـالمدعوان: ج.ع و ج.م 17 سنة. واللذين أنكرا صلتهما بالجريمة إلا انه بعد مواجهتهما بالدلائل والقرائن إعترفا بالجريمة الشنيعة التي إقترفاها في حق الضحية .

المشتبه فيهما تم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار بواسطة سلاح أبيض. أين أحيل الملف إلى قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة والذي أصدر ضدهما أمر بإيداع.

طالع أيضا:

عين تموشنت .. وفاة شاب بطعنات خنجر