عين تموشنت: توقيف شخصين مختصين في ترويج المؤثرات العقلية بحمام بوحجر

تمكنت عناصر أمن دائرة حمام بوحجر خلال هذا الأسبوع من توقيف شخص مختص في ترويج المؤثرات العقلية بين أوساط الشباب بمدينة حمام بوحجربطريقة غير شرعية.

العملية جاءت إستغلالا للمعلومات وردت لذات المصلحة تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المؤثرات العقلية وسط الشباب بطريقة غير شرعية.

وأسفرت التحريات التي قامت بها ذات المصلحة أدت إلى تحديد هوية المشتبه فيه وبعد مراقبة تحركاته ووضع خطة أمنية محكمة تم توقيفه بالقرب من الحي الدي يقطن فيه.

و بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر تم التنقل إلى مسكن المشتبه فيه حيث كانت العملية إجابية.

أين تم العثور على كمية من المخدرات تقدر ب 10.30 غرام و 49 قرص مهلوس من مختلف الأنواع كانت ملفوفة بكيس بلاستيكي بإحدى زوايا المسكن.

ويتعلق الأمر بالمدعو ” ب.م .س” 28 سنة . المشتبه فيه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر.

وبعد إحالة الملف إلى قاضي التحقيق صدر في حقه أمر إيداع بتهمة جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة.

وجنحة الممارسة غير الشرعية لمهن الصحة و عند مثوله للمحاكمة صدر في حقه حكم قاضي بخمس 05 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية مقدرة ب500 ألف دج.