عين تموشنت: توقيف شخصين يروّجان المهلوسات وسط المدينة

أوقف عناصر الشرطة القضائية بولاية عين توشنت خلال هذا الأسبوع شخصين مختصين في ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات وسط المدينة.

العملية تمت إثر ورود معلومات تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية بين أوساط الشباب بمدينة عين تموشنت.

واسفرت التحريات من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم متلبسين بصدد بيع المؤثرات العقلية.

وخلال العملية تم حجز حجز 102 قرص مهلوس من مختلف الأنواع و 13.8 غرام من المخدرات و7 ملايين سنتيم.

هذا وقد المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت أين صدر في حقهم أمر إيداع.