عين تموشنت: توقيف شخص مشتبه به في قضية القتل العمدي

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت. من توقيف شخص محل أمر بالقبض صادر عن نيابة محكمة حمام بوحجر. مشتبه فيه عن قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد. التي وقعت شهر ماي 2024 بمدينة حمام بوحجر.

بعد تكثيف عنصر البحث و التحري لتحديد مكان تواجد المشتبه فيه الفار، مكنت التحريات بتحديد مكانه بدقة. و بموجب إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة “حمام بوحجر” لمسكن مهجور يعود لأحد أقربائه بقرية سيدي بومدين ليتم توقيفه.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة “حمام بوحجر”.

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