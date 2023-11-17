عين تموشنت: توقيف شخص وحجز أزيد من 2 كغ مخدرات

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في عين تموشنت، من حجز 02 كغ و100 غرام من المخدرات (كيف معالج).

وتمت العملية، استنادا إلى معلومات مؤكدة تفيد بوجود نشاط شبكة إجرامية منظمة تنشط باقليم الإختصاص، تقوم بتخزين وترويج ونقل السموم.

ومكنت عملية البحث والتحري من تحديد هوية أحد أفراد الشبكة ومكان ممارسة نشاطها الإجرامي. ليتم مراقبته وترصد تحركاته.

حيث مكنت العملية التي قامت بها عناصر الفرقة من توقيف شخص وحجز 2 كغ و100 غرام من المخدرات “قنب هندي”.

بالاضافة إلى منظار حربي وبندقية صيد الأسماك، ومبلغ مالي قدره 958000 دج من عائدات الترويج .

المشتبه فيه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.