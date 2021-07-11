عين تموشنت: توقيف شخص يقوم بترويج مناشير تحريضية تشيد بحركة إرهابية هدامة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت. من توقيف شخص يقوم بترويج مناشير تحريضية تشيد بحركة إرهابية هدامة.

العملية جاءت بعد رصد مناشير تحريضية قام بتنزيلها المشتبه فيه المدعو ب.ع 49 سنة عبر جدار حساب الفيسبوك الخاص به. تتضمن عبارات تسيئ إلى الجهات الأمنية وتشيد بحركة إرهابية.

وبناءا على ذلك تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت المختص إقليميا. والذي أمر بفتح تحقيق. وبموجب إذن بالتفتيش تم تفتيش مسكنه بأحد بلديات عين تموشنت. حيث تم توقيفه وحجز هاتف نقال كان يستعمله في عملية التحريض

المشتبه فيه بعد تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. حيث أحال ملف القضية إلى قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى نفس المحكمة أين صدر في حقه أمر إيداع.