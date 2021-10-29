عين تموشنت: توقيف قاتل الشاب وليد

نجح عناصر أمن ولاية عين تموشنت ليلة أمس من إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشاب وليد البالغ من العمر 23 سنة المنحدر من عاصمة ولاية عين تموشنت.

جريمة القتل وقعت بتاريخ 11 أكتوبر 2021، وتم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة من طرف عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية عين تموشنت. باستغلال الجانب الاستعلاماتي و الأطر التقنية التي أفضت إلى تواجده بولاية وهران.

بالمقابل تنقل عناصر الأمن الوطني بعد إصدار اذن بتمديد اختصاص إلى مكان تواجده بوهران وقامت بتوقيفه. وإخضاعه للتحقيقات الأمنية لتحديد كافة الأسباب والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة. قبل تقديمه للجهات القضائية.

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