عين تموشنت: توقيف قاتل الشاب وليد
نجح عناصر أمن ولاية عين تموشنت ليلة أمس من إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشاب وليد البالغ من العمر 23 سنة المنحدر من عاصمة ولاية عين تموشنت.
جريمة القتل وقعت بتاريخ 11 أكتوبر 2021، وتم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 36 سنة من طرف عناصر الفرقة الجنائية لأمن ولاية عين تموشنت. باستغلال الجانب الاستعلاماتي و الأطر التقنية التي أفضت إلى تواجده بولاية وهران.
بالمقابل تنقل عناصر الأمن الوطني بعد إصدار اذن بتمديد اختصاص إلى مكان تواجده بوهران وقامت بتوقيفه. وإخضاعه للتحقيقات الأمنية لتحديد كافة الأسباب والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة. قبل تقديمه للجهات القضائية.
طالع أيضا
عين تموشنت.. العثور على جثة شاب بشاطئ سيدي جلول
تم العثور، أمسية اليوم، على جثة شاب يدعى كبداني مجيد مقتولا بشاطئ سيدي جلول في ولاية عين تموشنت.
وكان هذا الشاب الذي ينحدر من مدينة بني صاف قد إختفى منذ 5 أيام.
طالع أيضا
عين تموشنت ..وفاة إمرأة وإصابة 4 اخرين في حادث مرور
لقيت إمرأة تبلغ 66 سنة مصرعها فيما أصيب 4 اخرين، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور تمثل في انحراف سيارة سياحية و اصطدامها بسيارة بعين تموشنت.
ووقع الحادث بالطريق الرابط بين ولايتي عين تموشنت ووهران في شطره المؤدي لولاية وهران.