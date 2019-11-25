عين تموشنت.. توقيف قاصر دفع زميلته لسرقة والدها

تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية عين تموشنت من توقيف، خلال الأسبوع الماضي، سارق إستولى على مبلغ مالي معتبر.

وحسب بيان صادر عن خلية الإتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية عين تموشنت فإن العملية جاءت على إثر شكوى تقدم بها أب القاصر، الضحية.

وهذا بخصوص تعرضه لسرقة مبلغ مالي من بيته مقدر بـ8900000 دينار، تحت طائلة التهديد راحت ضحيته إبنته، القاصر التي تبلغ من العمر 12 عامًا، من قبل زميلها في الدراسة، البالغ من العمر 15 سنة.

ومباشرة بعد الشكوى قامت عناصر الأمن الحضري الرابع بفتح تحقيق في القضية وبموجب إذن بالتفتيش صادر عن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

أين تم تفتيش المسكن العائلي للمشتبه فيه المتواجد بمدينة عين تموشنت، أين كانت العملية إيجابية وأسفرت على استرجاع مبالغ مالية معتبرة من العملة الوطنية والأجنبية ومجموعة من المجوهرات.

كما أسفر التحقيق عن تورط والديّ المشتبه فيه اللذان تسترا عن ابنهما مع تبديل مبالغ مالية إلى العملة الصعبة وكذا استغلال جزء منها في أغراض أخرى.

ليتم تقديم أطراف القضية أمام نيابة محكمة الولاية، و بعد إجراء المثول الفوري صدر في حق والد المشتبه فيه أمر إيداع فيما استفادة المشتبه فيه ووالدته من الإستدعاء المباشر لغاية جلسة صدور الحكم.