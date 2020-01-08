عين تموشنت: توقيف مروّج الاقراص المهلوسة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية خلال هذا الأسبوع شخص مختص في ترويج المؤثرات العقلية بين أوساط الشباب بمدينة عين تموشنت.

العملية جاءت إستغلالا لمعلومات تلقتها ذات المصلحة تفيد بوجود شخص يروج المؤثرات العقلية التحريات التي قامت بها ذات المصلحة

والتي اسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه وبعد مراقبة تحركاته تم توقيفه في حالة تلبس بمدينة عين تموشنت.

وبحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 140 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 8500 دج.

و يتعلق الأمر بالمدعو(م ع) البالغ من العمر 55 سنة الذي تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.

الذي أحاله للمثول الفوري على جلسة المحاكمة بتهمة جنحة عرض مؤثرات عقلية على الغير.

وصدر في حقه 18 شهر حبس نافدة و غرامة مالية قدرها 50 ألفدينار جزائري مع الإيداع.

كمال بوعزة