عين تموشنت : توقيف مروّج مخدرات وحجز 102غ من الكيف

أخبار الجزائر
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عين تموشنت : توقيف مروّج مخدرات وحجز 102غ من الكيف
بقلم كمال بوعزة عبيد

وضعت عناصر الشرطة القضائية بعين تموشنت حد لنشاط شخص يروّج المخدرات بمدينة حمام بوحجر وحجز 120 غ من الكيف.

وحسب ذات المصالح فإن العملية تمتم إثر معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات في أحد أحياء مدينة حمام بوحجر.

وإثرها باشرت فرقة مكافحة تهريب المخدرات التحريات التي اسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه ويتعلق الأمر بالمدعو “ت،ك” 37 سنة.

وخلال عملية توقيف المشتبه فيه تم حجز كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 102 غ من كيف على شكل صفيحة وقطع مهيأة للترويج.

المشتبه فيه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر.


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