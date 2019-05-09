عين تموشنت : توقيف 03 أشخاص وحجز 25 كلغ من الكيف المعالج

تمكنت مصالح الدرك الوطني للكتيبة الإقليمية لبني صاف بعين تموشنت من حجز 25 كلغ من الكيف المعالج.

وذلك على اثر معلومات واردة إلى قائد الكتيبة تفيد بنقل أشخاص لكمية معتبرة من المخدرات من مدينة مغنية بولاية تلمسان صوب ولاية البليدة.

أين تم وضع خطة أمنية محكمة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، قبل أن يتنقل فريق التحقيق إلى ولاية البليدة.

حيث تم توقيف 03 أشخاص من تجار المخدرات المبحوث عنهم و حجز كمية 25 كلغ من المخدرات على مستوى بلدية الشفة بذات الولاية.

ناهيك عن حجز مبلغ مالي قدر ب 14 مليون سنتيم وكذا سيارتين كانتا تستعملا في نقل هاته السموم والترصد للمصالح الأمنية.