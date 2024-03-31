عين تموشنت: توقيف 14 حراقا من بينهم قُصّر وإمرأة حامل وابنتها
بقلم كمال بوعزة عبيد
تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد بوجمعة التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت. من إحباط محاولة للهجرة الغير الشرعية بشاطئ تارقة 2 ببلدية أولاد بوجمعة.
كما تم توقيف 14 شخصا من بينهم إمرأة حامل و ابنتها القاصر و كذا 3 قصر آخرين مع حجز قارب صلب. و محرك من نوع ياماها بقوة 115 حصان بحري و 4 صفائح بنزين بسعة 20 لتر و كذا 12 هاتف نقالا. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدر بـ 1770 أورو.
هذا و تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
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