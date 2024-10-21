عين تموشنت: توقيف 19 “حراقا” من بينهم 12 من جنسية سورية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية عين تموشنت، خلال هذا الأسبوع. من شل نشاط شبكة إجرامية منظمة تتكون من 19 شخصا من بينهم 12 من جنسية أجنبية. كانوا بصدد التحضير للهجرة غير شرعية عبر البحر.

العملية التي نفذها عناصر ذات الفرقة جاءت على إثر تحريات مكثفة، حول معلومات مفادها وجود أشخاص بصدد التحضير للهجرة غير الشرعية إنطلاقا من شواطئ عين تموشنت. التي أفضت إلى تحديد هوية وتوقيف المدبر الرئيسي لعملية الإبحار السري.

مواصلة للتحقيق، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، مكّن من توقيف 18 مشتبه فيه من عناصر الشبكة الإجرامية المنظمة من بينهم إمرأتان. مع ضبط وسائل ومعدات خاصة بالهجرة غير شرعية عبر البحر “خزان الوقود، سوائل لمحرك قوارب”. بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. عن قضية الشروع في تهريب المهاجرين ضمن شبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود.