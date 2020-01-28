عين تموشنت.. توقيف 23 شخصاً محل أمر قضائي

تمكنت مصالح أمن دائرة العامرية، في عين تموشنت، من توقيف 23 شخص محل أوامر قضائية.

وتضمنت هذه الأوامر، 20 صورة قرار نهائي للحبس، و3 أوامر بالقبض بطريق الإكراه البدني، بالإضافة لأمر بالقبض.

إلى جانب مراقبة 350 مركبة و دراجة نارية.

مما أسفر عن تحرير 101 مخافة مرورية، و هي النتائج التي أسفرتها عمليات شرطة بإقليم الاختصاص مست مختلف أحياء و شوارع المدينة خاصة النقاط السوداء والتي تعرف رواج بعض الجرائم الحضرية.

ةتهدف ذات المصالح، من خلال هذه العمليات، إل القضاء على كل أشكال الإجرام وبسط الأمن والطمأنينة لسكان هذه الأحياء.

كما تم من خلالها القيام بنقاط مراقبة بمداخل و مخارج المدينة، كونها يمر عبرها الطريق الوطني رقم 2 والذي يعرف حركة مرورية كثيفة للمركبات.