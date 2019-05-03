عين تموشنت : توقيف 3 أشخاص وحجز أزيد من 1890 علبة سجائر و5120 كيس شمة بحمام بوحجر

تمكنت عناصر أمن دائرة حمام بوحجر، بعين تموشنت، من حجز 18970علبة سجائرمن مختلف الأنواع و5120 كيس شمة و4000 ورقة ماصة.

وأيضا توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في قضية تهريب التبغ باستعمال مركبة مع المشاركة.

العملية تمت إثر معلومات تفيذ بوجود مؤكدة مفاذها إقدام أشخاص مشتبه فيهم بصدد نقل كمية معتبرة من مادة التبغ.

أين باشرت ذات المصالح التحريات التي اسفرت تم توقيف مركبتين على مستوى إحدى البلديات المجاورة لدائرة حمام بوحجر.

الأولى سيارة من نوع بيجو بوكسار محملة بكمية معتبرة من مادة التبغ التي قدر عددها الإجمالي بـ18970 علبة سجائر من مختلف الأنواع.

وكذا 5120 كيس شمة مختلفة الأنواع إضافة إلى 4000 ورقة ماصة لا تخضع لأي وثيقة نقل و بيع التبغ وإنعدام فواتير الشراء.

بينما الثانية من نوع رونو لاقونا كانت مهمتها فتح الطريق للمركبة الأولى و تفادي الحواجز الأمنية المنصبة على طول المسلك.

كما أسفرت العملية عن توقيف الأشخاص المشتبه فيهم في القضية ويتعلق الأمر بكل من المدعو الأول”ش.هـ. 54 سنة”.

أما الثاني ” ف. ط 47 سنة”، المشتبه فيه الثالث ” ع. ي 30 سنة”.