عين تموشنت.. توقيف 3 أشخاص وحجز قرابة 500 كبسولة “بريغابالين”

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالعامرية التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بعين تموشنت، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بوهران، من حجز 495 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وأوضح بيان لمصالح، أن العملية على إثر تفتيش سيارة سياحية في حاجز ميداني. أين تم حجز 495 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ. كما أسفرت عن توقيف ثلاثة أشخاص وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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