عين تموشنت: توقيف 4 أشخاص قاموا بالإستيلاء على مكتب النشاط الاجتماعي

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بشعبة اللحم من توقيف 04 أشخاص ممن كانوا يقومون بسرقة المنازل، كما قاموا هؤلاء الأشخاص بسرقة المكتب البلدي لنشاط الاجتماعي.

أين قاموا بالإستيلاء على عتاد الإعلام الآلي للمكتب، مغتنمين فرصة تطبيق إجراءات الحجر الصحي المطبق بإقليـم الولاية.

العملية جاءت إثر شكوى من المواطنين ومن مسؤولي المكتب، وبعد عملية التحريات تم تحديد هوية المتورطين في القضية وتوقيفهم.

مع استرجاع المسروقات كاملة التابعة للمكتب بالإضافة إلى استرجاع بعض المسروقات الأخرى التي تعود لأحد المواطنين مما سرقت منازلهم.

الموقوفين ينحدرون من بلديات عين تموشنت وشعبة اللحم تتراوح أعمارهم بين 22 سنة و 30 سنة.

في حين سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.