عين تموشنت: توقيف 4 أشخاص وحجز 3046 قرص مهلوس

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ببني صاف بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عين تموشنت من حجز 3046 قرص مهلوس.

العملية جاءت إستنادا إلى معلومات مؤكدة تفيد بوجود نشاط شبكة إجرامية تنشط باقليم الإختصاص. تقوم بتخزين و ترويج و نقل السموم.

أفواج البحث و التحري و العمل الإستعلاماتي الجيد، مكن من تحديد هويتهم ومكان نشاطهم الإجرامي، ليتم مراقبتهم و ترصد تحركاتهم. حيث مكنت العملية التي قامت بها عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية من حجز 3046 قرص مهلوس مهلوس. من بينها 2400 كبسولة من نوع بريغابالين ، مع توقيف 04 أشخاص تورطوا في القضية.

المشتبه فيهم بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بني صاف.