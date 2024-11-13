عين تموشنت.. توقيف 6 أشخاص ضمن شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية عين تموشنت بحر هذا الأسبوع، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية عن طريق الإبحار السري انطلاقاً من سواحل عين تموشنت.

العملية أسفرت عن توقيف شبكة مكونة من 6 أشخاص من بينهم ثلاث منظمين للرحلة مع حجز زورق مطاطي. 4 د لاء بنزين سعة 20 لتر؛ سترة نجدة و مبلغ مالي بالعملة الصعبة المقدرة بـ550 أورو .

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القضائية بها تم تقديم أفراد الشبكة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت.