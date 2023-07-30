عين تموشنت: جريحان إثر انقلاب حافلة بشاطئ الوردانية

تدخلت عناصر الوحدة الثانوية لولهاصة بعين تموشنت لأجل حادث مرور على مستوى الطريق المؤدي إلى شاطيء الوردانية.

كما تدعمت بالوحدة البحرية لبني صاف،الوحدة الثانوية لبني صاف،وحدة القطاع لعين الطلبة،والوحدة الرئيسية. من أجل حادث مرور تمثل في انقلاب حافلة من نوع هونداي تحمل ترقيم ولاية تلمسان. كان على متنها 25 شخصا بما فيهم السائق كانوا في رحلة استجمام لشاطيء الوردانية.

هذا و خلف الحادث إصابة السائق و إمراة بحالة صدمة في حين يعد الحادث الثاني من نوعه بنفس المنطقة في ظرف أقل من شهر. بعد ان شهد الطريق وفاة شخص في انقلاب حافلة أخرى قبل أسبوعان.