عين تموشنت.. جريحان في حادث انحراف وسقوط سيارة من أعلى الجسر

أصيب شخصان في حادث مرور وقع، اليوم الجمعة، بالطريق الوطني رقم 101. بالقرب من مدخل الطريق المؤدي لبلدية واد برقش ولاية عين تموشنت.

وحسب بيان الحماية المدنية، تدخّلت في حدود الساعة 14:13، من أجل حادث انحراف وسقوط سيارة من نوع “إيفيكو”، تحمل رقم الولاية 22، من أعلى الجسر.

وخلّف الحادث إصابة شخصين، السائق يبلغ من العمر 32 سنة من سيدي بلعباس. أصيب بجروح خفيفة في الوجه وإصابة على مستوى الذراع الأيسر.

أما مرافق السائق فيبلغ من العمر 29 سنة، من سيدي بلعباس، أصيب يبجروح على مستوى الوجه، وإصابات في اليد اليسرى والرجلين. قدمت لهما الإسعافات الأولية. مع نقلهما على جناح السرعة إلى مركز الاستعجالات الطبيه.