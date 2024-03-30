عين تموشنت: حجز أزيد من قنطار من اللحوم الحمراء الفاسدة بسيدي الصافي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية لحماية البيئة للدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت. من حجز و إتلاف كمية من اللحوم الحمراء كانت موضوعة بغرف التبريد بمحل تجاري قصابة. الكائن ببلدية سيدي الصافي من أجل توجيهه للاستهلاك البشري.

و على اثر معاينته من الطبيب البيطري تبين أن اللحوم فاسدة و غير صالحة للاستهلاك. مما توجب إتلافها بعين المكان حيث قدرت كميتها بقنطار و 33 كيلوغرام في حين وجهت للمعني مخالفات تتعلق بعرض و بيع منتوج فاسد موجه للاستهلاك البشري. عدم امتلاك شهادة المرافقة الصحية البيطرية بعد الذبح. و بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المعني امام الجهات القضائية المختصة.