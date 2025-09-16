عين تموشنت: حجز أزيد من 22 كلغ من المخدرات مُموهة بصناديق البطاطا

تمكنت عناصر الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لولاية عين تموشنت من حجز كمية معتبرة من المخدرات و تفكيك شبكة مختصة في الإتجار بها.

العملية جاءت على إثر ورود معلومات دقيقة للأجهزة الأمنية. تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة بصدد تهريب كمية من المخدرات “كيف معالج” من ولاية بشار باتجاه ولايتي وهران وعين تموشنت. ومن أجل الإطاحة بعناصر هذه الشبكة، واستغلالا للمعلومة، تم وضع خطة محكمة وبالاستعانة بالوسائل التقنية المستحدثة. خصصت دوريات تابعة للمجموعة من أجل الإطاحة بأفراد الشبكة الإجرامية على مستوى الطريق الوطني رقم 35 الرابط بين ولايتي تلمسان وعين تموشنت. ليتم وضع نقطة مراقبة على مستوى محطة البنزين ببلدية سيدي بن عدة، ولاية عين تموشنت.

من خلالها تم مشاهدة سيارة نوع تويوتا هيليكس الحاملة للترقيم التسجيلي ولاية بشار على الفور ليتم توقيفها وتوقيف سائقها. وبعد مراقبة وثائقها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، تم العثور على كمية من المخدرات بوزن إجمالي قدره 22.5 كلغ من الكيف المعالج. معبأة بإحكام في الصندوق الخلفي للمركبة وسط صناديق الخضر البلاستيكية المغطاة ببطاطا.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المعني أمام الجهات القضائية.

