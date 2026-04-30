عين تموشنت: حجز أزيد من 64 كلغ كيف معالج

تمكنت عناصر الدرك الوطني في ولاية عين تموشنت، من حجز أكثر من 64 كغ من الكيف المعالج.

وجاءت، العملية بناء على معلومات مفادها وجود كمية من المخدرات “الكيف المعالج” مخبأة بأحد منازل المشتبه فيهم. بإحدى الولايات المجاورة. وبعد تمديد الاختصاص وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة اقليميا، تم التنقل إلى عنوان المشتبه فيه وتفتيش منزله

وأشرف على العملية مستخدمو فرقة البحث والتحري للدرك الوطني بالمالح وبالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين تموشنت من توقيف نشاط شبكة إجرامية مختصة بالمتاجرة والترويج للمخدرات.

