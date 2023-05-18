عين تموشنت: حجز أزيد من 8 كيلوغرام من المخدرات

تمكنت عناصر فرقة مكافحة تهريب المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت. من معالجة قضية حيازة المخدرات “قنب الهندي” لغرض الإتجار غير الشرعي في إطار جماعة إجرامية منظمة.

حيث تم توقيف أربعة أشخاص تورطوا في القضية و قضية الحال التي كانت تحت الاشراف الدائم و المستمر للنيابة المختصة إقليميا. جاءت إثر معلومات وردت لعناصر الفرقة و التي مفادها و جود شبكة إجرامية منظمة مختصة في الإتجار بالمخدرات تنشط في الجهة الغربية للوطن تتخد من ولاية عين تموشنت كمكان لترويج السموم.

وبفضل العمل الإستعلاماتي الميداني و تكثيف البحث و التحري تم تحديد هويتهم. و بعد وضع خطة أمنية محكمة و ترصد تحركاتهم تم توقيف أربعة أشخاص من أفراد الشبكة و هم بصدد ادخال شحنة المخدرات الى اقليم الإختصاص. قدر وزنها بـ08 كغ و 700 غرام من المخدرات (قنب هندي ). تتراوح اعمارهم مابين 38 سنة و 52 سنة. إضافة إلى مبلغ مالي قدره حوالي 13 ألف دج من عائدات بيع السموم. و مركبتين سياحيتين كانتا تستعمل في تمرير هاته السموم.

المشتبه فيهم بعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا صدر في حقهم أمر إيداع.