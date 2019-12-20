عين تموشنت.. حجز ألف قرص مهلوس وتوقيف شخصين ببني صاف

حجزت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببني صاف في عين تموشنت مؤخرا ألف قرص من المؤثرات العقلية و أوقفت شخصين متورطين في القضية.

وتمت العملية على مستوى حاجز لسرية أمن الطرقات على مستوى الطريق الوطني رقم 35 في جزئه الرابط بين ولايتي عين تموشنت وتلمسان.

تم على إثرها تفتيش مركبة لنقل المسافرين تضمن الخط الرابط بين مغنية ووهران تم توقيفها بالقرب من بلدية الأمير عبد القادر ، حيث عثر على كيسان بداخلهما 1000 قرص من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام في جسد أحد ركاب المركبة.

وأسفرت العملية عن توقيف شخصين ينحدران من شرق البلاد كانا بصدد نقل المهلوسات.

وتم تقديم المتهمان أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة بني ضاف، حيث صدر في حقهما حكم ضمن إجراءات المثول الفوري يقضي بإدانتهما بـ7 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر ب500 ألف دج عن تهمة تهريب، نقل وبيع المخدرات بداخل التراب الوطني وتكوين جمعية أشرار.