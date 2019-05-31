عين تموشنت: حجز حوالي 150غ من المخدرات و56 قرص مهلوس وأسلحة بيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن عين تموشنت من مداهمة إحدى أوكار الجريمة من توقيف شخصين وحجز حوالي 150غ من المخدرات و56 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع السيوف والخناجر.

العملية جاءت استغلالا لمعلومات ومعطيات تفيد بالحركة المشبوهة بأحد المنازل بحي المحبة في عين تموشنت والذي أصبح وكرا من أوكار الجريمة.

بعد وضع خطة أمنية محكمة وإستصدار إذن بالتفتيش صادرعن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت تم تطويق المنزل.

ومداهمته من طرف عناصر الشرطة وتوقيف المشبوهين يتعلق الامر بالمدعو “ب م 34 سنة” و المدعو “ب هـ 39 سنة”.

مع حجز 06 كلاب شرسة من نوع “الرودفايلر” و”البيتبول” و “الراعي الالماني”.

أين تم التدخل في عملية التوقيف بكل احترافية باستعمال الوسائل القانونية المسخرة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني.

المشتبه فيهم بعد تقديمهم أمام و كيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت بخصوص قضية جنحة حمل أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

وكذا جنحة عرقلة الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات أثناء ممارسة مهامهم.

وجنحة شراء وتخزين مخدرات ومؤثرات عقلية قصد البيع بطريقة غير شرعية.

إحالة الملف الى قاضي التحقيق والذي أمر بإيداع المدعو “ب م” الحبس المؤقت مع اخضاع المدعو “ب هـ” للرقابة القضائية.