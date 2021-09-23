عين تموشنت: حجز قنطارين من اللحوم الحمراء الفاسدة

تمكنت عناصر الأمن الحضري السادس التابع لأمن ولاية عين تموشنت من حجز كمية معتب اللحوم الحمراء الفاسدة. والمقدرة بـحوالي 02 قنطار مع توقيف 3 أشخاص .

هذه العملية جاءت بعد قيام العناصر المكلفة بتطبيق إجراءات الحجر الصحي من توقيف شاحنة كان على متنها شخصان. قد خالفا إجراءات الحجر لعدم توفرهما على رخصة للتنقل.

بعد اخضاع المركبة للمراقبة الإدارية والأمنية، تم العثور بداخلها على 12 شاة مذبوحة بطريقة غير شرعية. ومنقولة بمركبة غير مهيئة دون احترام ادنى شروط النظافة.

بعد تحويل المشتبه فيهما ويتعلق الأمر بكل من المدعو/ ب س 27 سنة والمدعو/ح م 55 سنة إلى مقر الأمن الحضري. وإعلام وكيل الجمهورية وبموجب تسخيرة تم عرض اللحوم والمقدر وزنها بـ 215 كلغ على المصالح البيطرية.

وقد اكدت في تقرير الخبرة أن عملية الذبح تمت بطريقة عشوائية وغير شرعية دون مراعاة أدنى شروط النظافة. مع وجود أختام مزورة على اللحوم.

استمرارا للتحقيق وبموجب إذن بالتفتيش و تمديد الاختصاص تم تحديد مكان الذبح الغير الشرعي والمتواجد بمسكن المشتبه فيه الثالث. بإحدى دوائر ولاية عين تموشنت. أين كانت النتائج ايجابية بتوقيف المشتبه فيه و يتعلق الأمر بالمدعو/ ز ي 50سنة. مع حجز معدات متمثلة في كبسولات بها حبر اخضر اللون وبصامة و التي كانت تستعمل في طبع و ختم اللحوم.

بعد تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة بتهمة بيع مواد صالحة لتغذية الانسان مع العلم أنها مغشوشة وفاسدة. الغش في مواد صالحة لتغذية الانسان. الذبح غير الشرعي. انعدام السجل التجاري. عدم احترام شروط النظافة مع نقل الحوم بمركبة غير مهياة. والتدخل بغير صفة في وظيفة منظمة قانونا. تم إحالة الملف على المثول الفوري أين تم إيداع 02 منهم (المدعو/ ز ي – المدعو/ح م). واستفادة الثالث (المدعو/ ب س)من إجراءات الرقابة القضائية مع تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ آخر.