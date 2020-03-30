عين تموشنت: حجز مواد غذائية موجهة للمضاربة وأخرى منتهية الصلاحية

تمكنت مصالح أمن دائرة عين الكيحل التابع لأمن ولاية عين تموشنت بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة من حجز مواد غذائية موجهة للمضاربة و مواد غذائية منتهية الصلاحية.

العملية جاءت إثر ورود معلومات لعناصر امن الدائرة تفيد بوجود مخزن لأحد التجار بدائرة عين الكيحل يقوم بتخزين كميات معتبرة من المواد الغذائية.

أين تمت عملية مراقبة وتفتيش المخزن بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة.

وأسفرت العملية من حجز ما مجموعه 1587 كلغ من مادة الفرينة، التي كانت موجهة للمضاربة.

كما تمكنت أيضا في إطار ذات العملية من حجز كميات معتبرة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية .

وخلال ذات العملية تم ضبظ مواد تنظيف، بعد حجز المواد واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية إتجاه المخالف .

تم الصدور في حقة 6 أشهر حبس نافذة بدون ايداع وغرامة مالية مقدرة ب50 الف دينار جزائري.