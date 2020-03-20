عين تموشنت.. حجز 2.7 قنطار من الدجاج الفاسد

تمكنت عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت من حجز ما يقارب 2.7 قنطار من مادة الدجاج منتهية الصلاحية.

وإثر سد للشرطة الطريق لافراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمالح على مستوى الطريق الوطني رقم 02 الرابط بين عين تموشنت ووهران بالقرب من مدينة المالح الكمية من الدجاج كانت منقولة على متن مركبة غير مجهزة.

حيث تم حجز الكمية وتم اعلام وكيل الجمهورية لدي محكمة عين تموشنت الذي أعطى تعليماته بالتأكد من صلاحية الدجاج واتلافه في حالة عدم صلاحتها، وبعد التنسيق مع الطبيب البيطري البلدي الذي سلم وثيقة تفيد بعدم صلاحية الدجاج أين تم إتلاف الدجاج في المفرغة العمومية.