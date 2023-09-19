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أخبار الجزائر

عين تموشنت.. حجز 2040 قارورة خمر

بقلم كمال بوعزة
عين تموشنت.. حجز 2040 قارورة خمر
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تمكنت مصالح امن ولاية عين تموشنت في عمليتين متفرقتين؛ الأولى أنجزتها فرقة البحث و التدخل. حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الحيازة و المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

أين اسفرت العملية عن حجز 380 قرص مهلوس و مبلغ مالي من عائدات الترويج. و توقيف شخصين أحداهما رعية من جنسية مغربية .

اما العملية الثانية فتمكنت عناصر الأمن الحضري السابع من توقيف شخص عن قضية حيازة و نقل المشروبات الكحولية بدون رخصة لغرض البيع بإستعمال وسيلة نقل. حيث أسفرت العملية عن حجز 2040 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع .
و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية المختصة إقليميا .

رابط دائم : https://nhar.tv/bum3o
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