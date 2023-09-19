عين تموشنت.. حجز 2040 قارورة خمر

تمكنت مصالح امن ولاية عين تموشنت في عمليتين متفرقتين؛ الأولى أنجزتها فرقة البحث و التدخل. حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في الحيازة و المتاجرة في المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

أين اسفرت العملية عن حجز 380 قرص مهلوس و مبلغ مالي من عائدات الترويج. و توقيف شخصين أحداهما رعية من جنسية مغربية .

اما العملية الثانية فتمكنت عناصر الأمن الحضري السابع من توقيف شخص عن قضية حيازة و نقل المشروبات الكحولية بدون رخصة لغرض البيع بإستعمال وسيلة نقل. حيث أسفرت العملية عن حجز 2040 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع .

و بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية المختصة إقليميا .