عين تموشنت: حجز 400 قنطار من الإسمنت ومنحها لمساجد الولاية

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني للعامرية بعين تموشنت، من حجز أزيد من 400 قنطار من مادة الإسمنت كانت موجهة لمدينة الغزوات بتلمسان.

العمليية تمت إثر تنفيذ عملية شرطة المرور على مستوى نقطة المراقبة بالطريق الوطني الرابط بين عين تموشنت ووهران.

حيث تبين بعد توقيف المركبة الحاملة لهاته المادة، أن صاحبها لا يملك فاتورة الشراء و لا سجل تجاري.

لتقوم ذات المصالح وبالتنسيق مع المصالح القضائية بحجزها وتسليمها لمصالح املاك الدولة لولاية عين تموشنت التي وزعتها بدورها لاستغلالها في عدد من ورشات بناء المساجد.