عين تموشنت: حجز 44 قنطار من المواد الأولية المنتهية الصلاحية داخل مصنع مصبرات

ضبط أفراد الكتيبة الإقليمية الدرك الوطني بحمام بوحجر، في عين تموشنت، من حجز 44 قنطار من المواد الأولية المنتهية الصلاحية.

وجاءت هذه العملية، على إثر مداهمة مصنع لإنتاج المصبرات الغذائيه الكائن مقره بقرية الحجايرية بلدية حمام بوحجر، و استغلالا للمعلومات.

ليتم حجز 44 قنطار من المواد الأولية المنتهية الصلاحية للمادة معجون المربي، وكذا مادة الطماطم.

موزعين كالتالي: 32 قنطار من مادة الأولية الفراولة، و10 قناطير من المادة الأولية للب التفاح، وقنطارين من المادة الأولية الطماطم.

وكانت البضاعة المحجوزة، مخزنة في شروط غير صحية و غير لائقة، بالإضافة لعدم احترام شروط النظافة.

و قد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام بوحجر بفتح تحقيق معمق مع حجز البضاعة واتلافها، بالتنسيق مع مصالح التجارة و تقديم المشتبه فيه للقضاء.