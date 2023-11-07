عين تموشنت: حجز 45 ألف وحدة من الشمة المقلدة

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل (BRI) بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من ضبط و حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المقلدة قدرة بـ 75000 وحدة من مختلف الأنواع.

العملية جاءت على إثر دوريات مراقبة وسط مدينة عين تموشنت. أين لفت إنتباه عناصر المصلحة مركبة مشبوهة. ليتم توقيفها و تحويلها الى مقر الفرقة. حيث مكنت عملية تفتيش المركبة على ضبط 54 صندوق من مادة الشمة المقلدة بمجموع 10800 وحدة من مختلف الأنواع.

إستمرارا للتحقيق و بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت. تم تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم ، أين كانت النتائج ايجابية بحجز و ضبط 321 صندوق من مادة الشمة المقلدة بمجموع 64200 وحدة من مختلف الأنواع. لتسفر العملية في الأخير على توقيف أربعة أشخاص و حجز كمية معتبر مقدرة بـ75000 من مادة الشمة المقلدة .

المشتبه فيه بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.