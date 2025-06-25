عين تموشنت.. حجز 840 قرصا مهلوسا

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية من وضع حد لنشاط شخص مختص في ترويج المؤثرات العقلية وسط الأقاليم الحضرية.

عملية التوقيف جاءت استغلالا لمعلومات واردة للفرقة ذاتها، مفادها وجود شخص بقطاع الاختصاص يمتهن ترويج السموم، لتباشر عناصر الفرقة تحرياتها الميدانية، بعد مراقبة وترصد تحركاته.

أسفرت العملية عن توقيف شخص وحجز كمية من المؤثرات العقلية قدّر عددها بـ 840 قرصا مهلوسا من نوع بريغابلين 300ملغ، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية مقدر بـ 138.000 دج.

ليتم تحرير إجراء قضائي ضده، موضوعه حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، قدِّمَ بموجبه أمام العدالة.