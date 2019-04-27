عين تموشنت.. حجز4.5 كيلوغرام كيف وتوقيف مبحوث عنه

تمكنت عناصر سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بولاية عين تموشنت من حجز 4.5 كلغ من الكيف المعالج.

وتم توقيف شخص صادر بحقه أمر بالقبض حسبما علم اليوم السبت لدى ذات السلك الأمني.

وتمت العملية بعد تفتيش عناصر الدرك الوطني ليلة الجمعة إلى السبت لسيارة على مستوى مفترق الطرق المؤدي لقرية عين لعلام بالطريق الوطني رقم 35 في جزءه الرابط بين ولايتي عين تموشنت وتلمسان.

حيث تم العثور على 4.5 كلغ من الكيف المعالج كانت مخبأة بإحكام داخل المركبة.

وسمحت العملية بتوقيف سائق السيارة البالغ من العمر 41 سنة حيث أثبتت التحريات أنه كان محل أمر بالقبض صدر عن الجهات القضائية.