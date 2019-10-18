عين تموشنت : درك أولاد بوجمعة يحجز 850 طائر الحسون “المقنين”

تمكنت عناصر الدرك الوطني بأولاد بوجمعة و على اثر سد بالمنطقة المعروفة بإسم “مربط النخيل” من ضبط 850 طائر الحسون المقنين.

وحسب مصالح النهار اونلاين فإن العملية تمت على مستوى الطريق الوطني رقم 02 الرابط بين عين تموشنت و وهران .

أين تم توقيف سيارة عثر عقب تفتيشها على صناديق بها 850 عصفور من طائر الحسون كانت قادمة من ولاية تلمسان في اتجاه وهران.

حيث تم حجز هذا الطائر وتسليمه لمصالح الغابات من اجل إطلاقه في إطار التنوع الايكولوجي لحماية الطيور المحمية.

وذلك قانونا طبقا للقرار المؤرخ في 15 شعبان 1415 وضمن عملية تندرج في إطار محاربة الاتجار الغير الشرعي لطائر الحسون “المقنين”.