عين تموشنت: درك العامرية يحبط محاولة إبحار سري ويوقف 11 شخصا

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية بعين تموشنت من إحباط عملية إبحار سري وتوقيف 11 شخصا.

حيث جاءت العملية على اثر معلومات واردة إلى قائد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالعامري، مفادها عزم مجموعة من الشباب مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عن طريق البحر و متواجدين بالشاطئ الصخري لتربية المائيات التابع إقليميا لبلدية المساعيد. وعلى الفور تم تشكيل دورية من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزجار مدعمين بأفراد فصيلة الأمن و التحري ببوزجار و التنقل إلى العنوان السالف الذكر .أين تم توقيف 11 شخصا و حجز شاحنة من نوع “دايهاتسو” بالإضافة إلى قارب مطاطي. وكذا بوصلة، ليتم توقيف المعنيين و اقتيادهم إلى مقر الفرقة الإقليمية لمواصلة التحقيق.