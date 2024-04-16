عين تموشنت.. سنة سجن نافذة لصاحب مجموعة فايسبوكية تحرض على الفسق

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، من رصد مجموعة فاسيبوكية يستغلها صاحبها لإغراء الجمهور قصد تحريضهم على الفسق و فساد الأخلاق، عليه تم تحديد هوية.

مسير المجموعة يتعلق الأمر بالمشتبه فيه المدعو” ي .ر ” فبعد تحديد مكان تواجده تم وضع خطة عمل محكمة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا ، أفضت إلى توقيفه مع حجز هاتفه النقال الذي بعد تفتيشه تم العثور على المجموعة الفايسبوكية مفتوحة به إضافة إلى المنشورات المجرمة.

ليتم إنجاز ضده ملف إجراء قضائي، بموجبه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية، الذي بدوره أحال ملف القضية على جلسة محاكمة، طبقا لإجراءات المثول الفوري.

حيث صدر في حقه حكم يقضي بعقابه بـ 01 سنة حبس نافذة مع الإيداع وغرامة مالية نافذة قدرها عشرون ألف دينار جزائري ( 20.000 ) دج، لأجل تهمة جنحة إغراء الأشخاص بقصد تحريضهم على الفسق، نشر وتوزيع على الجمهور مضامين ومحتويات مخلة بالحياء وماسة بالأداب العامة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.