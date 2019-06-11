عين تموشنت: شاب يضرم النار بجسده بعد منعه من ممارسة عمله والسكان يحتجون

تشهد عاصمة عين تموشنت، احتجاجات عارمة، عقب اقدام شاب على اضرام النار في جسده، احتجاجا منه على منعه من ممارسة نشاطه، المتمثل في بيع الخضر على الرصيف، وحجز عتاده.

وهو الأمر الذي ألهب فتيل الاحتجاجات بعين تموشنت، التي تعيش في الآونة الأخيرة، على صفيح ساخن.

وذلك نظرا لتردي الأوضاع الاجتماعية، وتفشي البطالة، ناهيك عن التأخر في نشر قاءمة السكنات الاجتماعية، رغم الوعود المتكررة من المسؤول الأول عن الولاية.

و هي الوعود التي لم تجد طريقها للتجسيد، والتواريخ التي لم تلتزم بها السلطات المحلية، بعد الاعلان عنها.

هذا وأكد العديد من الشباب، ممن إلتقت بهم كاميرا النهار، أن بيع الخضر على الرصيف، يعتبر مصدر رزقهم الوحيد.

وذلك لأجل كسب لقمة العيش، التي يعيلون بها أسرهم، خصوصا وأن جلهم يعتبرون أرباب أسر.

ولم يستثنى من المحتجين، العنصر النسوي، اللواتي خرجن احتجاجا على تردي أوضاع أبناءهم.

وعن الضحية قال المحتجون، أن الشاب المسمى “خير الدين”، والذي تم تحويله إلى وهران لتلقي العلاج، وهو في حالة حرجة.

حيث لم يجد “خير الدين”، سوى طاولة الخضر، من أجل كسب لقمة العيش، بعدما أنهى فترة خدمته الوطنية، مند أقل من شهرين.

وفضل “خير الدين”، رفقة العديد من جيرانه، البحث عن مصدر عيشهم في الوسط الذي يعيشون فيه، بدل اختيار الابحار عبر قوارب الموت، مثلما هو حال الكثير من شباب الولاية.