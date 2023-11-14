عين تموشنت.. شخص يعتدي على امام مسجد “خراجي عبد القادر” بطعنة خنجر

اعتدى شخص، اليوم الثلاثاء، على امام مسجد خراجي عبد القادر بولاية عين تموشنت بطعنة خنجر.

وحسب مصادر “النهار”، فلقد وجه المعتدي طعنة للإمام مدخل المسجدـ ليتم تقديم الإسعافات الأولية له من طرف عناصر الحماية المدنية ونقله الى استعجالات العامرية.

وحسب ذات المصادر، فإن المعتدي يعاني من اضطرابات عقلية وتم توقيفه من طرف عناصر الامن.

ويوجد امام المسحد في حالة مستقرة، أين تم انقاذه من طرف الحماية المدنية وتحويله الان الى مستشفى وهران.