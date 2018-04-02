عين تموشنت … صيادون يعثرون على 3 سمكات أرنب السامة والقاتلة

تم العثور على 3 سمكات أرنب بشاطئ أولاد بوجمعة اليوم الاثنين من طرف الصيادين.

وذلك عقب العثور على الأولى بشاطئ تارقة والثانية ببني صاف.

في وقت يبقى فيه التخوف قائما من وجود وانتشار أعداد أخرى من هذه السمكة القاتلة والتي يخشى أن يتم بيعها في الأسواق عن جهل بمخاطرها.

مما يستدعي تحرك مديرية الصيد، وكذا مفتشية البيطرة من أجل اتخاد الاجراءات التحسيسية اللازمة لتعريف الصيادين بها.

للاشارة أن ايجاد هذا النوع من السمك يتوجب اتلافه بالنظر إلى شحنة السموم التي يحملها جسمها أسفل الجلد وفي كبدها الذي يتربع على أزيد من ثلاثة أرباع جسمها

وبالقرب من أحشاءها وهو السم الدي يظهر مفعوله خلال ساعتين بعد استهلاكه، بينما يعد من السموم الأصعب ازالتها من جسم الانسان.