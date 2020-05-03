عين تموشنت: غلق بعض النشاطات والمتاجر لعدم الالتزام بتدابير الوقاية الصحية

قررت ولاية عين تموشنت، ابتداء من اليوم الأحد، غلق بعض النشاطات والمتاجر، بعد تسجيل عدم الالتزام بتدابير الوقاية الصحية.

وحسب بيان ولاية عين تموشنت، يأتي القرار بعد تسجيل عدم الالتزام بتدابير الوقاية الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي، لمنع تفشي وباء كورونا، ما قد يهدد صحة وسلامة المواطنين.

ويتعلق الأمر بقاعات الحلاقة، محلات المرطبات والحلويات التقليدية، محلات الألبسة والأحذية، التجارة الكهرومنزلية، تجارة الادوات والاواني المنزلية، تجارة الأقمشة، الخياطة والمنسوجات، تجارة مستحضرات التجميل والعطور.

ودعت الولاية من المواطنين التحلي بروح المسؤولية واليقظة واحترام قواعد السلامة والوقاية وتجنب الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى .