إنطلقت اليوم بولاية عين تموشنت قافلة تحسيسية حول مخاطر “الحرڨة”، يشرف على تأطيرها ديوان مؤسسات الشباب.

وشكل مركز التكوين المهني “بوزيد العربي” أولى محطة لهذه القافلة التحسيسية، المنظمة بالتنسيق مع قطاعات الشباب والرياضة والتشغيل والشؤون الدينية والأوقاف.

حيث قدمت للمتربصين شروحات حول مخاطر الهجرة غير الشرعية وعواقبها الوخيمة.

كما تم بالمناسبة أيضا التعريف بمختلف آليات الدعم التي توفرها الدولة في مجال التشغيل.

ضمن أجهزة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني لتسيير القرض المصغر، مما يتيح للشباب بناء مستقبلهم.

ويرتقب أن تتواصل فعاليات هذه القافلة التحسيسية مستقبلا في محطات أخرى تستهدف دور الشباب ومراكز التكوين المهني والتمهين عبر بلديات الولاية.